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عربي-دولي

"أنا عايش في 2024"... ما حقيقة الفيديو المنُتشر لصدام حسين؟

Lebanon 24
20-02-2024 | 15:54
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وظهر حسين في مقابلة زعم ناشروها أنها صورت في عام 2024، ما يعني أن الرئيس ما زال حيّاً، وهو الذي توفي قبل أكثر من 20 عاماً.
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كما أطلّ الرئيس بصوت مغاير لصوته الحقيقي، ولهجة مختلفة أيضاً، مع تعليق: "إليكم إثبات أن صدام حسين عايش في 2024 .. سيفاجئكم مفاجأة كبيرة".

والحقيقة أن الفيديو خاطئ، ومُعدل باستخدام تقنيات صوتية، أما المقابلة الأصلية فقد أجريت معه عام 2003. (العربية)
 
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