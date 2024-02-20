هايلي تُهاجم ترامب: يزداد اختلالا يوما بعد يوم

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انتقدت المرشحة الرئاسية الأميركية عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي، الرئيس السابق دونالد ترامب قائلة إنه "يزداد اختلالا" يوما بعد يوم.وقالت هايلي قبل أيام من الانتخابات التمهيدية التي ستجرى السبت المقبل في معقلها في كارولاينا الجنوبية، إن ترامب "يزداد شرا وعدائية على مر الأيام".وأضافت أمام مناصريها "إنه مشتت تماما، وكل شيء يتمحور حوله فهو مهووس بشياطين ماضيه لدرجة أنه لا يستطيع التركيز على المستقبل الذي يستحقه الأميركيون". (روسيا اليوم)