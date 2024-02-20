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لافروف: روسيا ترفض التدخلات الخارجية في شؤون فنزويلا

Lebanon 24
20-02-2024 | 16:57
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أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف خلال زيارته لفنزويلا أن "روسيا ترفض التدخل الخارجي في شؤون هذا البلد وفي جدلها مع غويانا بشأن منطقة إيسيكيبو".

وقال لافروف "لا يجوز التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا أو أي دولة أخرى، ولا يجوز التدخل في المشاكل الموجودة في العلاقات بين دولتين محددتين".
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وأضاف أن "موقف رئيس فنزويلا وحكومتها يتمثل في ضرورة إجراء الحوار"، مشيرا إلى أن لقاء لوزيري خارجية فنزويلا وغويانا قد عقد، والعمل جار لتحضير لقاء بين رئيسي البلدين.

وأكد أن "هناك أساسا للحوار البناء ونحن نؤيد التوصل إلى التوافق".

وبشأن الأزمة الداخلية في فنزويلا، أشار لافروف إلى أن موسكو على استعداد للمساعدة في إقامة الحوار بين السلطات والمعارضة الفنزويلية "بتلك الأشكال التي تهتم بها الحكومة الشرعية للجمهورية البوليفارية. وهذا موقفنا الثابت الذي لم يتغير أبدا ولا يزال قائما". (روسيا اليوم)
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