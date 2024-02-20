وزير الخارجية البرازيلي يتّهم نظيره الإسرائيلي بالكذب

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اتّهم وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا أمس الثلاثاء نظيره الإسرائيلي بالكذب، مع تصاعد الخلاف الديبلوماسي بين البلدين على خلفية تشبيه الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بالمحرقة اليهودية.وقال فييرا الذي تستضيف بلاده اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة العشرين هذا الاسبوع، إن "تصريحات وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس غير مقبولة بطبيعتها وكاذبة بمضمونها"، واصفاً إياها بأنها "مشينة".