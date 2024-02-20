المحكمة العليا في لندن ترد التماساً لتعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

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ردّت المحكمة العليا في لندن التماساً لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وفق ما أفاد أمس الثلاثاء محامو الجهة المدعية.وكان ائتلاف يضم جماعات حقوقية قد طلب من المحكمة العليا في يناير الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.وتنصّ معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.وشدّدت الجهة المدعية أمام المحكمة، وعلى رأسها مؤسسة الحق الفلسطينية، على أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في نزاع غزة.ومن بين المنظمات المنضوية في ائتلاف الادعاء "غلوبل ليغل آكشن نتوورك".لكن المحكمة قضت برد الالتماس، وفق ما أفاد محامو الادعاء في بيان وكالة "فرانس برس" أمس الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم "بصدد الطعن بالقرار".وتقدّمت منظمات مؤيدة للفلسطينيين بدعاوى قضائية عدة سعياً لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مع ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة.