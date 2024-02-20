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عربي-دولي

مجموعة السبع تناقش السبت عقوبات جديدة ضد روسيا

Lebanon 24
20-02-2024 | 20:00
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أعلنت الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع أمس الثلاثاء عقد اجتماع عبر الفيديو لقادتها السبت مخصص لأوكرانيا، يفترض أن يتقرر خلاله تشديد العقوبات المفروضة على روسيا.
هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هو الأول لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في مجموعة السبع.
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وأوضح بيان صادر عن الحكومة في روما أنه تمت الدعوة الى الاجتماع في الذكرى الثانية للعدوان الروسي على أوكرانيا في موازاة إقرار كييف بأن قواتها تواجه وضعاً بالغ الصعوبة بعد حرمانها الذخائر والمساعدات الأميركية".

وإثر الاجتماع الذي من المقرر أن يستمر ساعة ونصف ساعة في فترة بعد الظهر، سيصدر بيان مشترك حول أوكرانيا بحسب مصادر ديبلوماسية ايطالية.

وتوقعت المصادر نفسها أن يقرّر المشاركون تشديداً لنظام العقوبات على روسيا، لافتة الى أن "الاتحاد الاوروبي سيفرض حزمة جديدة من العقوبات تزامناً مع موافقة الولايات المتحدة على عقوبات من جهتها".
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