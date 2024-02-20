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بلينكن يصل إلى البرازيل

Lebanon 24
20-02-2024 | 21:00
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وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء أمس الثلاثاء إلى برازيليا في أول زيارة له إلى البرازيل حيث سيلتقي الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وسيشارك في قمة مجموعة العشرين، وفق صحافي في وكالة فرانس برس.
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وتأتي الزيارة بعد بضعة أيام على تصريحات مثيرة للجدل أطلقها لولا وشبّه فيها الحرب التي تشنّها إسرائيل في غزة بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
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