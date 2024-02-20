بلينكن يصل إلى البرازيل

Advertisement

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء أمس الثلاثاء إلى برازيليا في أول زيارة له إلى البرازيل حيث سيلتقي الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وسيشارك في قمة مجموعة العشرين، وفق صحافي في وكالة فرانس برس.وتأتي الزيارة بعد بضعة أيام على تصريحات مثيرة للجدل أطلقها لولا وشبّه فيها الحرب التي تشنّها إسرائيل في غزة بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.