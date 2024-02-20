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عربي-دولي

قصف أميركي- بريطاني استهدف الحديدة في غرب اليمن

Lebanon 24
20-02-2024 | 23:05
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بعدما أكد الحوثيون استمرار هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، أعلنت الجماعة في اليمن أن غارات أميركية بريطانية جديدة استهدفت غرب البلاد، فجر الأربعاء.

فقد أعلنت الجماعة صباح اليوم أن قصفا أميركيا بريطانيا استهدف بغارتين منطقة العرج في شمال غربي مدينة الحديدة في غرب اليمن.
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جاء ذلك بعدما تعرضت منطقة الجبانة في الحديدة للقصف بغارتين.

بالمقابل، أكدت القيادة المركزية الأميركية أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على سفينة M/V Sea Champion، وهي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع العلم اليوناني ومتجهة إلى ميناء عدن في اليمن.

ولفتوا إلى أن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من السفينة، مما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة، بينما واصل طاقمها طريقه إلى وجهتهم النهائية.
المصدر: العربية
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