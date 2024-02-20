انفجارات تهزّ دير الزور.. ردًا على استهداف قاعدة معمل كونيكو للغاز

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بعد ساعات من استهداف لقاعدة معمل كونيكو للغاز شمال مدينة دير الزور بطائرات مسيرة، استهدفت تفجيرات "مجهولة" موقعا أمنيا لمجموعة موالية لإيران من الجنسية غير السورية جنوب مدينة دير الزور، مما أدى إلى إصابة أكثر من 10 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العسكري بدير الزور، وسط معلومات عن وجود قتلى.ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن العناصر مكلفين بحماية السيارات العسكرية وتأمين الطريق البري الذي يصل مدينة دير الزور مع الميادين والبوكمال.ودوت انفجارات في المنطقة الجنوبية لمدينة دير الزور، في 3 مواقع على الأقل، تزامنا مع تحليق طائرات حربية مجهولة في سماء المنطقة.وهرعت 3 سيارات إسعاف انطلقت من المستشفى العسكري بمدينة دير الزور نحو مواقع التفجيرات.(سكاي نيوز عربية)