لوقف حرب غزة... نتنياهو: نواجه ضغوطاً كبيرة من الداخل والخارج

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جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رفضه الخروج من قطاع غزة بينما تتوالى دعوات دولية لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، المستمرة منذ 5 أشهر تقريباً.وكشف نتنياهو أن حكومته تتعرض لضغوطات كبيرة من الداخل والخارج لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، في إشارة منه إلى التحركات الدولية ومناشدات أهالي الأسرى في الداخل الإسرائيلي لوقف الحرب خوفاً على ذويهم.وأكد للصحافيين الثلاثاء، أن هدف حكومته ما زال قائماً باستعادة المحتجزين والإفراج عنهم، معلناً الاستعداد لدفع أي ثمن، وفق قوله.كما اعتبر أن شروط حركة حماس "أوهام"، وتعني "هزيمة إسرائيل"، في إشارة منه إلى ما أعلنته حركة حماس من وقف تام لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل غزة، مقابل عودة الأسرى، وكذلك الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية ومن ضمنهم القيادي في الحركة مروان البرغوثي.وجدد نتنياهو النية على مواصلة الحرب لتحقيق الأهداف بالقضاء على حماس، بحسب زعمه.وأعلن ألا ضغط أياً يكن يمكنه تغيير الخطط الإسرائيلية.أتت هذه التصريحات في وقت استخدمت فيه الولايات المتحدة الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري مقدم لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة، وذلك للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب بين حليفتها إسرائيل وحركة حماس.وحظي مشروع القرار الجزائري بتأييد 13 دولة وامتناع دولة واحدة هي بريطانيا.