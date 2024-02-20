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عربي-دولي

"يزداد اختلالا وشراً"... نيكي هايلي تصعّد انتقاد ترامب

Lebanon 24
20-02-2024 | 23:22
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وجّهت نيكي هايلي المنافسة الوحيدة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في السباق لانتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، انتقاداتها الأكثر حدّة للملياردير الجمهوري، واصفة إياه بأنه "يزداد اختلالا".
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ورأت أن الرئيس السابق "يزداد شرا وعدائية على مر الأيام"، وذلك قبيل انتخابات تمهيدية ستجرى السبت في معقلها في كارولاينا الجنوبية، حيث يتوقّع أن تتكبد هزيمة ساحقة على يده.

كما قالت أمام مناصريها "إنه مشتّت تماما، وكل شيء يتمحور حوله. إنه مهووس بشياطين ماضية لدرجة أنه لا يستطيع التركيز على المستقبل الذي يستحقه الأميركيون".

يأتي هذا بينما رفضت هايلي المتأخرة عن ترامب في الاستطلاعات، الانسحاب من الانتخابات التمهيدية، وهو ما أثار حفيظة حملة الرئيس الساعية لتوحيد صفوف الجمهوريين في مواجهة قضايا عدة مرفوعة ضده أمام المحاكم.
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