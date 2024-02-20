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عربي-دولي

كارثة تهدّد أطفال غزة.. اكتظاظ وعدوى تنهش بأجسادهم داخل المستشفيات!

Lebanon 24
20-02-2024 | 23:34
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قال طبيب في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة للجزيرة إن هناك نقصًا شديدًا في عدد الحضانات المخصصة للأطفال الخدج مقابل ارتفاع كبير في الحالات التي يتم استقبالها.

وأشارالطبيب نبيل أبو عرار، من مستشفى الهلال الإماراتي في رفح، للجزيرة إلى إن المستشفى مجهز بحضانات لاستقبال 20 طفلًا فقط، لكن يوجد به الآن نحو 70 طفلًا.
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وذكر أنهم يضطرون إلى وضع 4 إلى 5 أطفال داخل كل حضانة، في الوقت الذي من المفترض أن يتم تخصيصها لطفل واحد فقط.

وحذر أبو عرار من أن هذا الاكتظاظ يمثل تهديدًا لسلامة الأطفال بسبب انتقال العدوى مما يؤدي إلى حالات وفيات بينهم.

وقال إن المستشفى يعاني أيضًا نقصًا شديدًا في المعدات والأجهزة والأدوية بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة.

أما إسراء السيد، ممرضة بالمستشفى، فأكدت أن أصعب مشكلة تواجههم تتمثل في استقبال الأطفال الأيتام ومجهولي الهوية حيث يمكثون بالمستشفى حتى يتم التعرف عليهم من جانب ذويهم، مما يسبب ضغطًا على الحضانات فيضطرون إلى وضع أكثر من طفل في الحضانة الواحدة.

وأوضحت أنه في حالة وجود الأم مع الطفل فيمكن خروجه معها بعد تلقي الرعاية اللازمة.

وأضافت إسراء أن المستشفى يعاني نقصًا كبيرًا في أفراد الطاقم الطبي بسبب استشهاد وإصابة عدد منهم ونزوح البعض الآخر.(الجزيرة)
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