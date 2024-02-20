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عربي-دولي

الجيش الأميركي يعلن استهداف "أنصار الله" سفينة تحمل "مساعدات إنسانية"

Lebanon 24
20-02-2024 | 23:55
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتاكوم" اليوم الأربعاء إطلاق حركة "أنصار الله" اليمنية صاروخين مضادين للسفن على ناقلة بضائع أميركية تحمل مساعدات إنسانية خلال توجهها لميناء عدن.

 
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وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في 19 شباط بين الساعة 12:30 ظهرا. والساعة 1:50 ظهرا. (بتوقيت صنعاء)، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن على سفينة "إم.في سي شامبيون"، وهي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع العلم اليوناني ومتجهة إلى ميناء عدن في اليمن".
وأضاف البيان: "انفجر أحد الصواريخ بالقرب من السفينة مما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة. ومع ذلك، واصل طاقمها طريقه إلى وجهتهم النهائية وهي توصيل الحبوب إلى عدن في اليمن، لصالح الشعب اليمني".
ومنذ عملية طوفان الأقصى في تشرين الاول الماضي، أعلن الحوثيون استهداف 39 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارهم بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين في المنطقة، مؤكدا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".
وفي 12 كانون الثاني الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع الجماعة في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي. (RT)
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