أنقرة تستأنف استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني.. عملية تركية جديدة شمال العراق

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قتل شخصان الثلاثاء في إقليم كردستان في شمال العراق في قصف نسب إلى تركيا، كما أفاد مصدر أمني ومصدر طبي لوكالة فرانس برس، في وقت تشنّ أنقرة بشكل متكرر ضربات ضدّ عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.ووقع القصف الذي نسب إلى تركيا في محيط قرية نائية في منطقة عقرة الجبلية في شمال العراق قرب الحدود مع تركيا.وقال المصدر إن "مواطنين اثنين قتلا وأصيب ثالث في قصف جوي تركي لقرية كافيا" الواقعة في منطقة عقرة في محافظة دهوك، لافتا الى أنّ فريقاً طبياً توجه مع ذوي الضحايا إلى المكان لإعادة الجثمانين.وأكد مصدر طبي بدوره مقتل شخصين، مشيراً إلى إصابة اثنين آخرين بجروح في القصف الذي طال منطقة عقرة.وأعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مقتل جندي وإصابة آخر في هجوم على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.(أخبار الآن)