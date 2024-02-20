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لأول مرة... الحوثيون يهاجمون سفنا أميركية بالصواريخ الباليستية

Lebanon 24
20-02-2024 | 23:54
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 أعلن مسؤول أميركي أن الحوثيين استهدفوا ولأول مرة يوم الأحد الماضي سفنا حربية أميركية بالصواريخ.

وقال إن الحوثيين استهدفوا عمدا السفن العسكرية الأميركية، يوم الأحد الماضي، باستخدام صواريخ باليستية مضادة للسفن"، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
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يأتي ذلك بينما أسقطت قوات تابعة للولايات المتحدة والحلفاء 10 مسيّرات قبالة سواحل اليمن، فيما أصيبت سفينتا شحن مملوكتان لجهة أميركية بأضرار طفيفة من جراء هجمات، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.

وجاء في بيان للقيادة العسكرية المركزية الأميركية ("سنتكوم"، أن طائرة وسفنا حربية تابعة للولايات المتحدة والحلفاء أسقطت المسيّرات الانقضاضية في البحر الأحمر وخليج عدن بين الساعة 20,00 من يوم الاثنين والساعة 00,30 من اليوم التالي.

في حين أعلن الحوثيون، الثلاثاء، أنهم استهدفوا سفينة الشحن الإسرائيلية "أم.أس.سي سيلفر" بعدد من الصواريخ في خليج عدن بالقرب من البحر الأحمر.

ولم يدل المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع بمزيد من التفاصيل، لكنه قال في بيان إن الجماعة استخدمت أيضا طائرات مسيرة لاستهداف عدد من السفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر وبحر العرب، إضافة إلى مواقع في إيلات بجنوب إسرائيل.
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