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عربي-دولي

البرازيل تعلنها: رد إسرائيل على تصريحات لولا غير مقبول

Lebanon 24
21-02-2024 | 00:05
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وصف وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا رد إسرائيل على التعليقات التي أدلى بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشأن قطاع غزة بأنه "غير مقبول" و"غير صادق".

وبعدما شبه الرئيس البرازيلي، يوم الأحد الماضي، الحرب الإسرائيلية على غزة بمعاملة هتلر لليهود، قالت إسرائيل، يوم الاثنين، إن لولا غير مرحب به فيها إلى أن يتراجع عن تصريحاته.
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ورد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، أمس الثلاثاء، على إسرائيل، بحسب رويترز.

وقال فييرا، لرويترز ووكالة أنباء أخرى خلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو "أن تخاطب وزارة خارجية رئيس دولة من دولة صديقة بهذه الطريقة هو أمر غير مألوف ومثير للاشمئزاز".

وأضاف "إنها صفحة مخزية في تاريخ الدبلوماسية الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول التغطية على ما يحدث في غزة.

 ولم ترد الحكومة الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق على تصريحات فييرا خارج ساعات العمل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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