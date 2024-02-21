بالقصف والتجويع.. الإحتلال يستأنف مجازره بحق النازحين الفلسطينيين

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لليوم 139 على التوالي، يواصل الإحتلال تنفيذ المجازر بحق النازحين الفلسطينيين على امتداد القطاع، وفرض حالة التجويع الشديد، وسط حصاره لمجمع ناصر الطبي في خانيوس، ومنع نقل المرضى والمصابين من المكان، وتحويله إلى ثكنة عسكرية، بعد اعتقال عدد كبير من طاقمه الطبي، من بينهم مدير المجمع.ووفقا لوزارة الصحة، ارتكب الاحتلال، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهيد و 142 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.وارتفعت حصيلة العدوان بحسب الوزارة إلى 29195 شهيدا و 69170 مصابات منذ السابع من تشرين أول الماضي.وتوسع عدوان الاحتلال، ليعلن عن شن عدوان بري مجددا، على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أعلنت المقاومة خوضها معارك ضارية، وتأكيدها سقوط قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال.وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ليلة الثلاثاء/الأربعاء، نقل شهيدين وثمانية مصابين من مقر منظمة "أطباء بلا حدود" غرب محافظة خانيونس جنوب القطاع، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.وتوغلت الآليات والدبابات التابعة لجيش الاحتلال، بشكل سريع ومفاجئ في منطقة المواصي غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة، وسط إطلاق كثيف للنيران.وقال شهود عيان، إن قوة خاصة للاحتلال، تسللت إلى محيط أحد الشاليهات السياحية في منطقة القرارة غرب خانيونس، تلاه توغل للآليات والدبابات إلى المنطقة وسط إطلاق نار كثيف، بينما وصلت الآليات إلى ميناء خانيونس.(عربي 21)