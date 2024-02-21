Advertisement

عربي-دولي

مسؤول سابق في الموساد: نتنياهو أهدر فرصة إنهاء "حماس" ماليا

Lebanon 24
21-02-2024 | 00:55
A-
A+
Doc-P-1166684-638440991953391263.jpg
Doc-P-1166684-638440991953391263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال أودي ليفي رئيس الحرب الاقتصادية السابق في الموساد، إنه كان بوسع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يمنع هجوم "حماس" في 7 تشرين الاول بقطع التمويل عن الحركة.
واعتبر ليفي أن "نتنياهو فشل في التصرف بناء على معلومات استخباراتية، الأمر الذي كان من شأنه أن يعطل قدرات حماس العسكرية"، مشيرا إلى أنه "كان من الممكن تدمير حماس باستخدام الأدوات المالية فقط".
Advertisement
ورأى أن "التسلل الذي حدث يوم 7 تشرين الاول لم يكن ليضر بإسرائيل إلى الحد الذي وصل لو تم التصرف بناء على المعلومات الاستخبارية"، مشددا على أن "هناك فرصة جيدة جدا بأننا كنا سنمنع الكثير من الأموال" التي ذهبت إلى غزة، وأن الوحش الذي بنته حماس ربما لن يكون مثل نفس الوحش الذي واجهناه في السابع من تشرين الاول".
 
وأضاف: "لو كان نتنياهو قد اتبع النصيحة، حماس كانت ستحتاج إلى مليارات، وليس ملايين الدولارات لبناء شبكتها الواسعة من الأنفاق الإرهابية تحت قطاع غزة". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:44 | 2024-02-21
01:44 | 2024-02-21
01:32 | 2024-02-21
01:24 | 2024-02-21
01:18 | 2024-02-21
01:15 | 2024-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24