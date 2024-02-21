Advertisement

عربي-دولي

بوريس جونسون طلب من مذيع أميركي مليون دولار... ما السبب؟

Lebanon 24
21-02-2024 | 01:03
A-
A+
Doc-P-1166687-638440996499826045.jpg
Doc-P-1166687-638440996499826045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
"بوريس جونسون الذي وصفني بأنني عميل أو أداة بيد الكرملين طلب مني مليون دولار، مقابل إجراء مقابلة معه"، بتلك الجملة فجر المذيع الأميركي الشهير والمثير للجدل تاكر كارلسون مفاجأة عن رئيس الوزراء البريطاني السابق.
Advertisement
ففي مقابلة على قناة بليز تي في، مساء أمس للتعليق على اللقاء الشهير الذي أجراه قبل أسابيع قليلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، قال الإعلامي السابق في قناة فوكس نيوز الأميركية، قال تاكر إن جونسون، المؤيد لأوكرانيا، وافق على إجراء مقابلة معه مقابل مليون دولار.


كما أوضح قائلا إنه "بعد وصفه من قبل بوريس بالأداة في يد بوتين تقدم بطلب لإجراء مقابلة معه، لاسيما أنه دأب على إدانته وانتقاده". فما كان من أحد مستشاريه إلا أن عاود الاتصال به ليعلمه بالموافقة، إلا أنه أعلمه بأن هذا سيكلفه مليون دولار.
إلى ذلك، نفى المذيع الذائع الصيت والمعروف بآرائه اليمينية المتطرفة إلى حد ما، دعمه للأنظمة الاستبدادية.
كما اعتبر أن أوكرانيا تبتز الغرب في مسألة المساعدات، واصفا الأمر بأنه أشبه بـ"مخطط لغسل الأموال"، متهما جونسون بأنه أحد المنتفعين الكثيرين من هذا الغزو الروسي.
وكانت المقابلة مع بوتين التي بثت في العاشر من فبراير الحالي حصدت أكثر من 35 مليون مشاهدة في أقل من 4 ساعات بعد نشرها على منصة "إكس".


لكنها أثارت في الوقت نفسه الكثير من الانتقادات الأميركية، والتي اعتبرتها تروج للكرملين.
فيما رأى تاكر أنها تخرج الناس والمشاهدين من نمط السردية الواحدة المنشرة حول الحرب الروسية الأوكرانية.
"أوكرانيا عميلة"
 
 
يشار إلى أن كارلسون، الذي غادر شبكة فوكس نيوز العام الماضي، كان من أوائل وأبرز الأصوات التي شككت في دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد الغزو الروسي.
وفي الفترة التي سبقت الحرب، وبينما كان الكرملين يحشد قواته على الحدود الأوكرانية، قال كارلسون "قد يكون من المفيد أن تسأل نفسك، بما أن الأمر أصبح جديًا للغاية، ما الذي يجري حقًا؟ لماذا نكره بوتين إلى هذا الحد؟".
كما اتهم سابقا أوكرانيا بأنها "دولة عميلة" للولايات المتحدة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:44 | 2024-02-21
01:44 | 2024-02-21
01:32 | 2024-02-21
01:24 | 2024-02-21
01:18 | 2024-02-21
01:15 | 2024-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24