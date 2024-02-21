Advertisement

عربي-دولي

ركزوا على "جنونه".. بايدن يطالب مساعديه بتكثيف هجماتهم على ترامب

Lebanon 24
21-02-2024 | 01:07
A-
A+
Doc-P-1166692-638441002796012329.jpeg
Doc-P-1166692-638441002796012329.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع تصاعد حمى السباق الرئاسي في الولايات المتحدة، لاسيما بين الرئيس السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن، يبدو أن الأخير بدأ يضيق ذرعاً بهجمات سلفه المتهورة.
 
فقد طلب بايدن من كبار مساعديه في حملته الانتخابية خلال الأيام الماضية التركيز بقوة أكبر على تعليقات ترامب التي وصفها بالتحريضية، حسب ما كشف مصدران مطلعان.
Advertisement
 
محطات رهيبة
 
 
كما ألمح إلى ضرورة تذكير الناخبين ببعض المحطات الفظيعة وغير المقبولة التي شهدتها سنوات حكم الرئيس السابق، والتي يبدو أن الكثير من الناخبين الأميركيين نسوها، حسب ما نقلت شبكة "سي أن أن".
 
وفي السياق، قال عمار موسى، مدير الاستجابة السريعة في حملة بايدن، إن "الرئيس يعلم أن المخاطر في تشرين الثاني المقبل قد تكون أكبر مما شهدناه سابقا".
 
 
كما أضاف أن ترامب هو النقيض تمامًا لكل ما يمثله بايدن وما أنجزه منذ توليه منصبه، موضحا أن الأولوية القصوى لحملته ستكون خلال الأشهر التسعة المقبلة تحديد هذا التناقض الصارخ أمام الناخبين".
 
"هراء وجنون"
 
 
ويبدو أن الدافع وراء توجيهات بايدن الجديدة، التي تم تسليمها لكبار موظفيه، هو تكثيف جهود الحملة لتسليط الضوء على "الهراء المجنون" الذي يقوله ترامب علنًا، وفقًا لتلك المصادر.
 
ما يعني أن ساكن البيت الأبيض الحالي والساعي إلى تجديد ولايته، يعتقد أنه من الأهمية بمكان تصوير خصمه الجمهوري المفترض على أنه مضطرب وغير صالح للمنصب.


يشار إلى أن الفترة الماضية، كانت شهدت تركيزا أكبر من قبل حملة الرئيس الديمقراطي على بلورة التناقضات بين المتنافسين الرئيسيين، إن لجهة شخصيتيهما أو مزاجهما حتى، فضلا عن وجهات نظرهما بالنسبة للسياسة الدولية بطبيعة الحال.
 
إذ يعتقد مستشارو حملة بايدن أن تحذير الناخبين حول ما ستبدو عليه السنوات الأربع المقبلة إذا فاز ترامب أمر أساسي في استراتيجيتهم الانتخابية، في ما يتعلق بالعديد من الملفات، سواء حق الإجهاض أو غيره من الحقوق الاجتماعية، مرورا بحماية المؤسسات الديمقراطية، وصولاً إلى السياسة الخارجية.
 
وكانت الفترة الماضية شهدت تراشقاً ملحوظاً بين الرئيسين المتنافسين. ففيما دأب ترامب على اتهام خصمه بالضعف والعجز والفساد أيضاً، ناهيك عن التشوش في أفكاره، وجه بايدن بدوره عدة مرات انتقادات للرئيس السابق المثير للجدل محذراً من خطره على الديمقراطية في الولايات المتحدة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:44 | 2024-02-21
01:44 | 2024-02-21
01:32 | 2024-02-21
01:24 | 2024-02-21
01:18 | 2024-02-21
01:15 | 2024-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24