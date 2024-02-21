شهر رمضان المبارك: اليكم عدد ساعات الصيام الأقصر والأطول

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كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أنه طبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإنه سيتم شهر شعبان الجاري 29 يوماً فلكياً، يوم الأحد الموافق 10 آذار 2024 فلكياً.ولفت إلى أن الحسابات الفلكية تظهر أنه من المقرر أن يكون غرة شهر رمضان المبارك رمضان 1445هـ يوم الاثنين الموافق 11 آذار 2024، كما سيكون عدة شهر رمضان 30 يوماً تبدأ 11 آذار وتنتهي 9 نيسان 2024، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.كذلك سيكون أول شهر رمضان أقل الأيام من حيث عدد ساعات الصيام 13 ساعة و18 دقيقة. فيما سيكون آخر شهر رمضان الأطوال في عدد ساعات الصيام 14 ساعة و14 دقيقة. (العربية)