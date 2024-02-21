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عربي-دولي

ترامب يحذر: روسيا آلة حرب قضت على نابليون وهتلر

Lebanon 24
21-02-2024 | 01:44
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ذكّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في حديث لـ"فوكس نيوز" بأن روسيا آلة حرب هزمت نابليون وهتلر.
وقال ترامب خلال المقابلة: "روسيا آلة حرب... لقد هزموا هتلر وهزموا نابليون".
 
وأشار ترامب مؤخرا إلى أنه يتعين على حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا زيادة الإنفاق الدفاعي، حيث الفارق مع واشنطن يبلغ 150 مليار دولار.
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وهدد بأنه في حال فوزه بولاية جديدة بعدم الدفاع عن دول الحلف الأطلسي التي لا تخصص حصة كافية من ميزانيتها للدفاع، مشيرا إلى أنه سيشجع روسيا على مهاجمتها.
وينتقد ترامب الدول الأعضاء في الحلف لعدم الوفاء بالتزاماتها على صعيد الإنفاق العسكري. (RT)
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