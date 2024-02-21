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عربي-دولي

خلال 24 ساعة.. حماس تستهدف عددًا كبيرًا من الجنود الإسرائيليين

Lebanon 24
21-02-2024 | 01:53
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة في غزة، ليرتفع إجمالي عدد قتلاه منذ السابع من تشرين الأول إلى 576 قتيلا بين ضابط وجندي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا قتل وأصيب 3 آخرون، من الكتيبة 932، التابعة للواء ناحال.
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وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الضحايا سقطوا خلال معارك شمالي قطاع غزة.

وأمس الثلاثاء، اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 46 ضابطا وجنديا خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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