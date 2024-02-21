فيديو وصور.. ضربة إسرائيلية تطال دمشق وكلام عن "إغتيال شخصية"!

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن انفجارات عنيفة ضربت العاصمة السورية دمشق إثر غارات إسرائيلية.



وبحسب مصادر سورية، فالقصف الإسرائيلي استهدف مواقع عدة في العاصمة السورية، مشيرة إلى أن القصف استهدف منطقة كفر سوسة في دمشق.



وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن "عدوانا إسرائيليا بعدد من الصواريخ استهدف حي كفر سوسة السكني في دمشق"، وهو ما أكدته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أيضاً.



وقالت مصادر سورية أن "القصف الاسرائيلي على دمشق استهدف شخصية ايرانية، وأسفر عن مقتل شخصين".

وأفادت مصادر ايرانية بأن "القصف استهدف شقة سكنية في كفر سوسة قرب المدرسة الايرانية".