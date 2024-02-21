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عربي-دولي

بعدما اقتحمه الليلة الماضية.. الجيش الإسرائيلي ينسحب من مخيم جنين

Lebanon 24
21-02-2024 | 02:55
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أعلنت مصادر طبية فلسطينية في الضفة الغربية انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها ومقتل شاب برصاص القوات الإسرائيلية من قرية كفر قدوم في قلقيلية، مشيرة إلى إلحاق دمار في عدد من أحياء وشوارع مخيم جنين.
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كما كشفت المصادر عن مقتل الشاب عارف مروان عارف علي، البالغ من العمر 26 عاما، من قرية كفر قدوم في قلقيلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، الليلة الماضية.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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