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عربي-دولي

من داخل أوكرانيا.. غنائم أميركية بيد الروس

Lebanon 24
21-02-2024 | 03:12
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أعلنت قوات "المركز" الروسية التي تقوم بتمشيط أحياء مدينة أفدييفكا، العثور على عشرات المدرعات الأمريكية الصالحة للاستخدام، تركتها القوات الأوكرانية التي فرّت من القتال تفاديا لقصفها.

ونقلت وسائل إعلام روسية، عن مصدر عسكري روسي، قوله: "حتى اليوم، أحصيت شخصيا حوالي عشر مدرعات بي إم بي1- سوفيتية، و7 إلى 8 مدرعات إم 113 أمريكية، لقد تخلوا عن الكثير من مدرعاتهم قبل انسحابهم". 
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وأضاف: "سيتم صيانة هذه المدرعات المغتنمة، واستخدامها لصالح القوات الروسية".

والسبت الماضي، أكدت روسيا سيطرتها الكاملة على أفدييفكا في شرق أوكرانيا، بعدما أعلنت كييف انسحاب قوّاتها منها، فيما حمّل الرئيس جو بايدن تقاعس المشرّعين الأمريكيّين مسؤوليّة السيطرة الروسيّة على هذه المدينة.
وكان الجيش الأوكراني أعلن، الجمعة، انسحابه من مدينة أفدييفكا في شرق البلاد؛ "حفاظاً" على حياة أكبر عدد من جنوده، ما يمنح روسيا أكبر انتصار رمزي لها بعد فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف الصيف الماضي.(عربي21)
 
المصدر: عربي21
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