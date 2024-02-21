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ذكر موقع "The National Interest" أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تواصل إعطاء أولوية كبرى للتوسط في اتفاق تطبيع دبلوماسي سعودي إسرائيلي. وفي الحقيقة، لم تكن الدوافع السياسية وراء سعي بايدن للتوصل إلى مثل هذه الصفقة في وقت سابق من رئاسته مفاجئة. وكانت الإدارة السابقة قد روجت بصوت عالٍ لما يسمىبـ "اتفاقيات إبراهيم"، التي قامت بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وأربع دول عربية. وبما أن المملكة العربية السعودية هي الجائزة الكبرى التي لم يتم الفوز بها بعد، يمكن لبايدن أن يتفوق على دونالد ترامب من خلال التوصل إلى اتفاق مماثل مع الرياض".وبحسب الموقع، "علاوة على ذلك، فإن الميل الانعكاسي للإذعان لكل ما تريده إسرائيل، والذي أظهره بايدن في أعقاب هجوم حماس في تشرين الأول الماضي، كان متسقاً مع الجهود المبذولة لتأمين الرخاء الدبلوماسي الذي طالما أرادته الحكومة الإسرائيلية. وأدى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى تعليق هذه الجهود مؤقتًا، حيث أدى حدوث واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية التي صنعها الإنسان في الآونة الأخيرة إلى جعل الدول العربية غير راغبة في اتخاذ خطوات إيجابية تجاه إسرائيل. ومع الأحداث المأسوية التي وقعت خلال الأشهر الأربعة الماضية والتي أظهرت للإدارة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في تهميش الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي لم يتم حله بعد الآن، فقد أعادت توظيف هدف صفقة التطبيع مع المملكة العربية السعودية وجعلته جزءًا من استراتيجية جديدة وأكبر للشرق الأوسط. والفكرة المركزية هي أن مثل هذا التطبيع سيكون حافزاً للقادة الإسرائيليين للتحرك نحو تحقيق السلام مع الفلسطينيين".وتابع الموقع، "دفعت الإدارة بهذه الفكرة في محاولة للدفاع عن سياساتها التي تحترم إسرائيل والرد على ما يعتبره الكثيرون عدم مراعاة معاناة الفلسطينيين. وقال نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر إن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية سيكون خطوة حاسمة نحو إنشاء دولة فلسطينية. في الحقيقة، تتمتع هذه الفكرة ببعض المنطق. إن قوة الرغبة الإسرائيلية في الفوز بعلاقات دبلوماسية كاملة مع المزيد من جيرانها العرب تعطي حافزاً للتطبيع. ولا تزال هذه الرغبة قوية كما كانت دائمًا بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يحتاج إلى الفوز لمواجهة الصعوبات السياسية والقانونية".وأضاف الموقع، "علاوة على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر بيانا واضحا مثيرا للإعجاب "بأنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتنسحب كافة قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة". ومن المهم أيضًا فهم الأهداف الإسرائيلية في السعي إلى إقامة علاقات رسمية كاملة مع الدول العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية، ومنها هو استخدام مثل هذه العلاقات كأساس إضافي لتحالف عسكري معزز ضد إيران، وبالتالي توسيع سياسة إسرائيل المتمثلة في تعزيز أقصى قدر من العداء والعزلة لإيران. وبدلاً من جعل الشرق الأوسط أكثر سلاماً، فإن مثل هذا التطور لن يؤدي إلا إلى زيادة حدة وتفاقم خطوط الصراع في الخليج الفارسي".وبحسب الموقع، "أما الهدف الإسرائيلي الآخر، وهو الأقوى، فيتمثل في التمتع بعلاقات ودية مع الدول الإقليمية الأخرى على الرغم من استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير. باختصار، بالنسبة لإسرائيل، فإن تحسين العلاقات مع الدول العربية يدور حول عدم الاضطرار إلى صنع السلام، وخاصة مع الفلسطينيين. وحتى لو تمكنت إدارة بايدن من التوصل إلى ذلك النوع من الصفقة الثلاثية التي يبدو أنها كانت في ذهنها، هناك مصدران رئيسيان للانزلاق يجعلان من غير المرجح، على الرغم من تأكيدات الإدارة، أن تصبح إقامة دولة فلسطينية أقرب إلى الواقع".وتابع الموقع، "أحد هذه المصادر يكمن في المملكة العربية السعودية وحاكمها الفعلي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فأكثر ما يريده بن سلمان هو الحصول على خدمات من الولايات المتحدة، وخاصة المساعدة في البرنامج النووي والحصول على الضمانات الأمنية الرسمية. محمد بن سلمان هو الذي سيحدد في نهاية المطاف السياسة السعودية بشأن هذه الأمور".وبحسب الموقع، "حتى لو حصلت الإدارة على الاتفاق السعودي الإسرائيلي الذي طال انتظاره، فإن الاتفاق ستكون له عواقب سلبية متعددة. إن البطء الإسرائيلي اللاحق أو الإلغاء الصريح للأحكام الفلسطينية لمثل هذه الصفقة من شأنه أن يترك الدولة الفلسطينية غير قابلة للتحقيق أكثر من أي وقت مضى. أي أعمال عنف فلسطينية ضد الإسرائيليين من شأنها أن تعطي نتنياهو ذريعة لإنهاء التنفيذ. في غضون ذلك، ربما لن يتم التراجع عن تطبيع العلاقات الدبلوماسية السعودية الإسرائيلية، بالنظر إلى أن بن سلمان سيرغب في الحفاظ على الخدمات التي حصل عليها من الولايات المتحدة. وبعد حصول إسرائيل على هذه الجائزة الدبلوماسية، سيكون لديها حافز أقل من ذي قبل لتقديم تنازلات للفلسطينيين في المستقبل".وتابع الموقع، "إن إدارة بايدن محقة في إدراكها أخيراً أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يحتاج إلى معالجة جدية، ومن الصحيح أيضاً أن للسعودية دورا تلعبه في ما يتعلق بذلك الصراع. ما تحتاجه الولايات المتحدة اليوم هو النظر إلى علاقتها الثنائية مع إسرائيل. إن التقدم ليس فقط في وقف المعاناة في قطاع غزة، ولكن أيضًا في تحقيق السلام الدائم. سوف يتطلب الأمر من الولايات المتحدة، على حد تعبير مفاوض السلام الإسرائيلي السابق دانييل ليفي، ممارسة "النفوذ الدبلوماسي والعسكري المتاح لها لتحريك إسرائيل في اتجاه المصالح الأميركية، وليس العكس"."