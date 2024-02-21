Advertisement

عربي-دولي

للتخلص من غراماته... ترامب يستعين بناطحات السحاب

Lebanon 24
21-02-2024 | 03:28
A-
A+
Doc-P-1166747-638441083023883186.jpg
Doc-P-1166747-638441083023883186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أن أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مجموعة أحذية رياضية لسداد 355 مليون دولار في قضية احتيال مدنية، تتجه كل الأنظار نحو أصوله الأكثر قيمة وهي ناطحات السحاب.
ترامب يستعين بناطحات السحاب للتخلص من غراماتهبعد ساعات من إطلاقها.. بيع جميع الأحذية الذهبية من إصدار ترامب المحدود (فيديو)
Advertisement
وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن أصول ترامب الأكثر قيمة، وإن كانت مجهولة، في مدينة نيويورك هو برج 1290 Sixth Avenue، وهو مبنى إداري يمتلك فيه حصة سلبية بنسبة 30٪.
والبرج الواقع في شارع West 52nd Street مملوك بنسبة 70% لشركة Vornado Realty Trust، التي يرأسها صديق ترامب، ستيفن روث. وعلى الرغم من أن اسم ترامب لا يظهر في أي مكان على المبنى، إلا أن ملكيته للأقلية يمكن أن تكون بمثابة خلاصه. وكل ما عليه فعله هو بيعه.
وقال أحد كبار ملاك العقارات في مانهاتن: "سيكون من السخرية أن يهرب دونالد (من ديونه) عن طريق مبنى لا يحمل اسمه".
ووضع القاضي آرثر إنجورون ترامب في مأزق عميق، حيث يجب عليه دفع الأموال التي تصل مع الفائدة إلى أكثر من 450 مليون دولار قبل أن يتمكن من استئناف الحكم.
وقال ستيفن سيغل، الذي توسط في العديد من معاملات ترامب بما في ذلك عقد إيجار Gucci في برج ترامب، لصحيفة "نيويورك بوست": "قد تبلغ قيمة الجزء الخاص به من 1290 Sixth 600 مليون دولار قبل الديون".
وقدر سيغل قيمة البرج الذي تبلغ مساحته 2.1 مليون قدم مربع، والذي تم تأجير أكثر من 98% بحوالي 900 دولار للقدم المربع.
وأحدث صفقة كبيرة كانت عبارة عن عقد إيجار بمساحة 175 ألف قدم مربع لشركة المحاماة King & Spalding.  
(RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:10 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:32 | 2024-02-21
04:32 | 2024-02-21
04:26 | 2024-02-21
04:15 | 2024-02-21
04:15 | 2024-02-21
04:11 | 2024-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24