كان مسؤولا عن تهجير 100 ألف فلسطيني.. إسرائيل تسحب لواء جديدًا من غزة





ولفتت الصحيفة في تقرير إلى أن 3.5 ألوية بقيت في خانيونس، بعد أن تواجدت فيه 7 ألوية مع بداية العدوان عليها قبل نحو 3 أشهر.

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وأوضحت أن العدد الموجود من قوات الاحتلال في قطاع غزة هو الأقل منذ بدء العدوان البري، مع اقترابه من الشهر الخامس. قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن لواء جديدا غادر قطاع غزة، بعد سحب اللواء 646 من قوات جفعاتي للمشاة.ولفتت الصحيفة في تقرير إلى أن 3.5 ألوية بقيت في خانيونس، بعد أن تواجدت فيه 7 ألوية مع بداية العدوان عليها قبل نحو 3 أشهر.وأوضحت أن العدد الموجود من قوات الاحتلال في قطاع غزة هو الأقل منذ بدء العدوان البري، مع اقترابه من الشهر الخامس.

ولفتت إلى أن لواء جفعاتي كان مسؤولا عن محاصرة مخيم اللاجئين غرب خانيونس، وتهجير 100 ألف فلسطيني إلى منطقة المواصي، عبر نقطتي تفتيش، والتي تشهد انتهاكات وجرائم بحق الفلسطينيين وعمليات اعتقال، وأحيانا تصفيات ميدانية.



وقالت الصحفية، إنه لم يتبق سوى لواءين في غرب خانيونس، هما المظليون واللواء المدرع السابق، فضلا عن وحدات من القوات الخاصة التي تحتل مجمع ناصر الطبي.



وأشارت يديعوت إلى أن الافتراض يسود بأن تمديد الهجوم في خانيونس يهدف إلى الضغط في المفاوضات، من أجل إطلاق سراح أسرى الاحتلال، والوصول إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد.(عربي 21)