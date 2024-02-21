Advertisement

عربي-دولي

المسيّرات الروسية تغزو أوكرانيا

Lebanon 24
21-02-2024 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1166756-638441090694963263.jpg
Doc-P-1166756-638441090694963263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن روسيا أطلقت 19 طائرة مسيرة و6 صواريخ على البلاد الليلة الماضية وإن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 مسيرة وصاروخا واحدا.

وأضافت القوات الجوية على تطبيق تلغرام أن بعض المسيرات الروسية التي لم يتم اعتراضها لم تصل إلى أهدافها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
Advertisement

وأوضحت أن المسيرات التي جرى تدميرها أُسقطت بشكل رئيسي في مناطق قريبة من خط المواجهة، وفقا لرويترز.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت صاروخا موجها أرض-جو من طراز كيه.إتش-59 في منطقة بولتافا.

 وقالت إن روسيا أطلقت 5 صواريخ أخرى، لكن سلاح الجو الأوكراني لم يذكر ما إذا كانت الصواريخ التي لم تُدمر قد وصلت إلى أهدافها.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:10 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:32 | 2024-02-21
04:32 | 2024-02-21
04:26 | 2024-02-21
04:15 | 2024-02-21
04:15 | 2024-02-21
04:11 | 2024-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24