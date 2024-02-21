Advertisement

عربي-دولي

الإحتلال يؤّكد بيانات القسام: واجهنا مقاومة شرسة داخل "حي الزيتون"

Lebanon 24
21-02-2024 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1166768-638441101698633387.jpg
Doc-P-1166768-638441101698633387.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأكيدًا على ما قالته قيادة القسام، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى إن قواتها واجهت ثلاث حوادث خطيرة في حي الزيتون بمدينة غزة أسفرت عن سقوط قتلى.

وذكرت، أن جيش الاحتلال واجه مقاومة عنيفة، وخاض معارك ضارية خلال العملية في حي الزيتون بمدينة غزة.
Advertisement

وفصلت الإذاعة، أن هناك ثلاث حوادث صعبة وقعت أمس أدت إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الجيش خلال العملية في حي الزيتون، منها اشتباك عن قرب بين قوة من الناحال والمقاومة ما أدى لمقتل جندي.

وأضافت، أن إطلاق صاروخ مضاد على مركبة مدرعة؛ أدى إلى إصابة جنديين بجروح خطيرة، كما تسبب تفجير عبوة وإطلاق صاروخ مضاد على قوة أخرى، إلى إصابة أخرى بجروح خطيرة.

وكانت كتائب القسام قالت إنها خاضت اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال، في محور التقدم، جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
وأوضحت في بيانات عسكرية، أنها استهدفت دبابتين من نوع ميركافا، بقذائف الياسين، في محور التقدم جنوب حي الزيتون.

وفي بيان، قالت إن مقاتليها اشتبكوا مع مجموعة من جنود الاحتلال، وتمكنوا من الإجهاز على جندي من مسافة صفر جنوب حي الزيتون.(عربي 21)
 
المصدر: عربي 21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:10 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:32 | 2024-02-21
04:32 | 2024-02-21
04:26 | 2024-02-21
04:15 | 2024-02-21
04:15 | 2024-02-21
04:11 | 2024-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24