الإحتلال يؤّكد بيانات القسام: واجهنا مقاومة شرسة داخل "حي الزيتون"

Advertisement

تأكيدًا على ما قالته قيادة القسام، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى إن قواتها واجهت ثلاث حوادث خطيرة في حي الزيتون بمدينة غزة أسفرت عن سقوط قتلى.وذكرت، أن جيش الاحتلال واجه مقاومة عنيفة، وخاض معارك ضارية خلال العملية في حي الزيتون بمدينة غزة.وفصلت الإذاعة، أن هناك ثلاث حوادث صعبة وقعت أمس أدت إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الجيش خلال العملية في حي الزيتون، منها اشتباك عن قرب بين قوة من الناحال والمقاومة ما أدى لمقتل جندي.وأضافت، أن إطلاق صاروخ مضاد على مركبة مدرعة؛ أدى إلى إصابة جنديين بجروح خطيرة، كما تسبب تفجير عبوة وإطلاق صاروخ مضاد على قوة أخرى، إلى إصابة أخرى بجروح خطيرة.وكانت كتائب القسام قالت إنها خاضت اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال، في محور التقدم، جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.وأوضحت في بيانات عسكرية، أنها استهدفت دبابتين من نوع ميركافا، بقذائف الياسين، في محور التقدم جنوب حي الزيتون.وفي بيان، قالت إن مقاتليها اشتبكوا مع مجموعة من جنود الاحتلال، وتمكنوا من الإجهاز على جندي من مسافة صفر جنوب حي الزيتون.(عربي 21)