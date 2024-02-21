مجزرة جديدة.. استشهاد حكم فلسطيني دولي وعائلته بقصف إسرائيلي بغزة (صورة)

أفادت قناة "الجزيرة - فلسطين" ووسائل إعلام فلسطينية، بأن الحكم الدولي محمد خطاب استشهد وعائلته جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد وجرح عشرات المواطنين الفلسطنيين، في استهداف للطيران الحربي الإسرائيلي لمناطق عدة في قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" باستشهاد 8 فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال وجرح آخرين، في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الجنينة شرق رفح جنوب قطاع غزة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.كما استهدف القصف الجوي أرضا زراعية في حي السلام شرق رفح، بالتزامن مع تحليقه المكثف في سماء محافظة رفح.