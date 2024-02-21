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عربي-دولي

تم قصفه مسبقًا.. تفاصيل جديدة حول المبنى الذي استهدفته إسرائيل في دمشق اليوم

Lebanon 24
21-02-2024 | 04:15
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هزت انفجارات عنيفة ومتتالية مبنى في شارع كفرسوسة بالعاصمة دمشق، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تلك التفجيرات المتتالية أتت نتيجة غارات إسرائيلية هدفها تنفيذ عملية اغتيال، موضحًا أن المبنى المستهدف يتردد عليه قياديون بحزب الله والحرس الثوري.
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وأكدت وسائل إعلام رسمية أن إسرائيل أطلقت عدة صواريخ على حي كفر سوسة السكني، ما أدى إلى مقتل 2 وإصابة 2 آخرين.

ومن المعروف أن هذا الحي يضم مقار العديد من الأجهزة الأمنية، وكان جرى استهدافه بهجوم إسرائيلي في شباط 2023، ما أدى حينها إلى مقتل خبراء عسكريين إيرانيين.
 
بالتوازي، أكّد مصدر عسكري سوري أن الغارات أدات إلى استشهاد مدنيين اثنين.
وقال إنّه "حوالي الساعة 9:40 من صباح هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق".

وأضاف أنّ العدوان ألحق أضراراً مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة٠(الميادين - سانا)
 
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