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عربي-دولي

"عن طريق الخطأ"... "إكس" تعتذر عن تعليق حساب أرملة نافالني

Lebanon 24
21-02-2024 | 04:32
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اعتذرت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" عن تعليق حساب يوليا نافالنايا، أرملة المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، لفترة وجيزة بعد يوم من استخدامه لمساعدتها في تحدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وفاة زوجها، وأرجعت التعليق إلى خطأ فني.
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وأشارت  شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إلى أن سبب تعليق الحساب على المنصة المملوكة لإيلون ماسك وكانت تعرف سابقاً باسم "تويتر"، لم يتضح في البداية، وأفاد إشعار على الموقع بأن "الحساب معلق" فقط.

لكن "بلومبرغ" قالت إن أرملة نافالني اتهمت بوتين بقتله في مقطع فيديو نشرته على حسابها على المنصة، الاثنين، وأعلنت أنها ستتولى دور نافالني كزعيمة للمعارضة بعد وفاته في مستعمرة سجن روسية نائية، الجمعة.

وأظهرت صفحة ملفها الشخصي رسالة "تم تعليق الحساب"، الثلاثاء، وأوضحت المنصة بأنها تعلق الحسابات التي تنتهك قواعد النظام الأساسي.

وبعد فترة وجيزة، ظهر الحساب على المنصة مرة أخرى.

وقالت المنصة في منشور على الموقع إن حساب نافالنايا تم تمييزه عن طريق الخطأ بواسطة "آلية دفاع ضد التلاعب والبريد العشوائي"، وأنها ألغت تعليق الحساب عندما علمت بالخطأ، لافتة إلى أنها تخطط لتحديث هذه الآلية.

وأكد متحدث باسم الشركة لاحقاً أن تعليق الحساب ووضع علامة عليه، جرى بواسطة أنظمة المنصة الآلية، ثم أعيد الحساب بعد مراجعة بشرية.

وأضاف أن الآلية اعتبرت أن الحساب جديداً وجرى إنشاؤه هذا الشهر، وحقق زيادة كبيرة في المتابعين خلال فترة زمنية قصيرة، كما أنه أنشئ من بلد عال الخطورة.
المصدر: الشرق
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