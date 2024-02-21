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صحة

طبيبٌ يُفجّر مفاجأة كبيرة عن لقاحات كورونا... تسبّبت بإصابة الكثيرين بهذه الأمراض!

Lebanon 24
21-02-2024 | 05:15
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قال رئيس قسم المخ والأعصاب في كلية طب القصر العيني في جامعة القاهرة ماجد عبد النصير، إنه ثبت أن لقاحات كورونا بمختلف أنواعها سببت اضطرابات في القلب وتلفاً للأعصاب وأمراضاً للدماغ.

كما أضاف أن اللقاحات ‏تسببت أيضاً في حدوث مشاكل عصبية خطيرة، حيث ظهرت على الأشخاص عدة مضاعفات، أخطرها في الجهاز العصبي المركزي والمخ بعد عامين من أخذ التطعيم. ‏
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‏كذلك أكد أن بعض الدراسات أظهرت وجود تأثيرات أخرى متأخرة للقاحات كورونا، إذ ظهرت مشكلات خطيرة في الحبل الشوكي والأعصاب ‏الطرفية.

وأوضح عبد النصير أن ظهور المضاعفات يعتمد على قدرة جهاز المناعة على التعامل مع كل من الفيروس واللقاح، ‏لا سيما أن اللقاح يحتوي على جزء من بروتين الفيروس.

كما تابع: "ثبت أن اللقاح الصيني كان أقل اللقاحات في ظهور مثل تلك المضاعفات أو الأعراض الجانبية،‏ ‏بينما كانت ‏اللقاحات الأخرى أكثر عرضة ‏لظهور مضاعفات على الجهاز العصبي ومخ الإنسان"، مبرراً ذلك بأن اللقاح الصيني تم إنتاجه بالطريقة التقليدية، في حين جرى تصنيع اللقاحات الأخرى باستخدام تقنيات ‏حديثة. (العربية)

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