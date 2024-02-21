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عربي-دولي

سقطت على الأرض وتُوفيت على الفور... هكذا ماتت إبنة الـ9 سنوات في منزلها!

Lebanon 24
21-02-2024 | 05:52
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شهدت منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة المصرية مأساة، حيث لقيت طفلة عمرها 9 سنوات مصرعها، إثر تناولها "بنزينا" ظناً منها أنه مياه غازية، وسط حسرة أهلها على وفاتها.

بداية الواقعة، كانت بوصول الطفلة إلى المستشفى وتأكيد الأطباء على الاشتباه في سبب وفاتها إثر تسمم.
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وبوصول الشرطة لإجراء التحريات الأمنية تبيّن تناول الطفلة "البنزين" عن طريق الخطأ إذ كان موضوعًا في زجاجة مياه غازية داخل المنزل محل سكن الصغيرة، فأصيبت بحالة إعياء شديدة على إثرها حدثت الوفاة عقب التقيؤ لمرات عدة.

من جانبها أكدت أسرة الطفلة أنها كانت تلهو في مدخل المنزل وعثرت على الزجاجة التي تحتوي البنزين وشربتها حتى امتلاء بطنها، وعقب ذلك فوجئوا بسقوطها على الأرض ونقلوها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنها ماتت، مشيرين إلى عدم اشتباههم في أحد جنائيًا. (العربية)
 
 

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