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عربي-دولي

دولة عربيّة تُحدّد أوّل أيّام شهر رمضان... ماذا أعلنت؟

Lebanon 24
21-02-2024 | 06:15
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كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن الحسابات الفلكية تظهر أنه من المقرر أن يكون غرة شهر رمضان المبارك رمضان 1445هـ يوم الاثنين الموافق 11 آذار 2024.
كما سيكون عدة شهر رمضان 30 يوماً تبدأ في 11 آذار وتنتهي 9 نيسان 2024.
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كذلك سيكون أول شهر رمضان أقل الأيام من حيث عدد ساعات الصيام 13 ساعة و18 دقيقة.

فيما سيكون آخر شهر رمضان الأطوال في عدد ساعات الصيام 14 ساعة و14 دقيقة. (العربية)
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