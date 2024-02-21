Advertisement

عربي-دولي

سماع صوت إنفجار كبير... جسر سقط فجأة وشخصان لقيا حتفهما

Lebanon 24
21-02-2024 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1166857-638441245926942545.jpg
Doc-P-1166857-638441245926942545.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤولون هولنديون، إنّ "شخصين على الأقل قُتِلا وأُصيب اثنان آخران بعدما انهار جسر قيد الإنشاء في هولندا".

وقالت هيئة السلامة الإقليمية الهولندية على منصة أكس: "وقع حادث صناعي أثناء بناء جسر. ولسوء الحظ، أدى ذلك إلى مقتل شخصين وإصابة شخصين".
Advertisement

وقال مراسل لصحيفة "دي ستينتور" إنّ "العمال كانوا يرفعون أقواس الجسر عندما وقع الحادث".

وأضاف المراسل: "فجأة سمع انفجار هائل، بدا القوس بأكمله في التأرجح. ثم سقط كل شيء. رأينا اثنين من عمال البناء يسقطان". (ا ف ب)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:20 | 2024-02-21
09:00 | 2024-02-21
08:48 | 2024-02-21
08:39 | 2024-02-21
08:21 | 2024-02-21
08:00 | 2024-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24