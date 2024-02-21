سماع صوت إنفجار كبير... جسر سقط فجأة وشخصان لقيا حتفهما

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قال مسؤولون هولنديون، إنّ "شخصين على الأقل قُتِلا وأُصيب اثنان آخران بعدما انهار جسر قيد الإنشاء في هولندا".وقالت هيئة السلامة الإقليمية الهولندية على منصة أكس: "وقع حادث صناعي أثناء بناء جسر. ولسوء الحظ، أدى ذلك إلى مقتل شخصين وإصابة شخصين".وقال مراسل لصحيفة "دي ستينتور" إنّ "العمال كانوا يرفعون أقواس الجسر عندما وقع الحادث".وأضاف المراسل: "فجأة سمع انفجار هائل، بدا القوس بأكمله في التأرجح. ثم سقط كل شيء. رأينا اثنين من عمال البناء يسقطان". (ا ف ب)