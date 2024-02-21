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عربي-دولي

حادث سير مروّع.. وفاة 5 طلاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة

Lebanon 24
21-02-2024 | 08:21
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كشفت وسائل الإعلام المصرية عن وقوع حادث تصادم بين باص لنقل الركاب على متنه عدد من طلاب الجامعة الروسية في مصر وسيارة نقل أعلى طريق "جنيفة 1" في اتجاه مدينة السويس.

وأودى الحادث بحياة 5 طلاب والسائق وتسبب في إصابة 9 آخرين بكدمات وإصابات بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد. (روسيا اليوم)
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