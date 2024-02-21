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عربي-دولي

دولة أوروبية تفرض عقوبات على إدارة السجن الروسي الذي توفي فيه نافالني

Lebanon 24
21-02-2024 | 08:39
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أدرجت بريطانيا على قائمة عقوباتها ستة موظفين في السجن الروسي الذي توفي فيه "المعارض" أليكسي نافالني شرقي روسيا.
 
وتشمل العقوبات رئيس السجن فاديم كالينين وخمسة من نوابه بزعم "سوء معاملتهم التي ساهمت على الأرجح في وفاة نافالني، وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية وإتاحة الوصول في الوقت المناسب إلى خدمات الطوارئ لتقديم المساعدة".
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وفقد نافالني وعيه بعد عودته من فسحة دورية في ساحة السجن، وتوفي حسب المعلومات الأولية إثر جلطة دموية.

يذكر أن نافالني أدين بالاختلاس وحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة "تبديد المال العام"، حيث ثبت اختلاسه 16 مليون روبل من شركة "كيروف الحكومية للأخشاب". (روسيا اليوم) 
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