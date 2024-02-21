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عربي-دولي

مفاجأة كبيرة في آراء الإسرائيليين... هل يمكن تحقيق "نصر مطلق" على حماس؟

Lebanon 24
21-02-2024 | 09:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ إستطلاعا جديداً للرأي، أظهر أن معظم الإسرائيليين، اليهود والعرب على حد سواء، لا يعتقدون أن "النصر المطلق" على حماس ممكن في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أشهر.

ووجد الاستطلاع أن 51 بالمئة من المشاركين اليهود و77.5 بالمئة من العرب الإسرائيليين، يعتقدون أن هناك "احتمالا ضعيفا أن تنتهي الحرب بالنصر على حماس".
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وحسب التوجهات السياسية للمشاركين، اتفق 84 بالمئة من اليسار و63 بالمئة من الوسط و55 بالمئة من اليمين، على أن احتمال "النصر المطلق" على حماس منخفض.

وتأتي نتائج الاستطلاع بعد أن قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق من شهر شباط الجاري، إن إسرائيل "على مسافة قريبة من النصر المطلق".

وكانت إسرائيل أعلنت مرارا وتكرارا أنها لن تنهي الحرب في قطاع غزة قبل القضاء على حركة حماس، وتوعدت بتوسيع هجماتها لتشمل مدينة رفح على الحدود مع مصر التي يتكدس بها نحو 1.5 مليون نازح.

ومن جهة أخرى، أظهر الاستطلاع أن 63 بالمئة من الإسرائيليين اليهود يعارضون إقامة دولة فلسطينية، بينما يؤيدها 73 بالمئة من الإسرائيليين العرب.

ويرفض نتنياهو بشدة مبدأ إقامة دولة فلسطينية، رغم الضغوط الدولية، لا سيما الأميركية، في هذا الاتجاه. (سكاي نيوز)
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