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إقتصاد

بسبب إرتفاع الدولار... هكذا أصبح سعر البن في مصر

Lebanon 24
21-02-2024 | 08:48
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وصلت أسعار البن في مصر لمستويات غير مسبوقة حيث بلغ سعر الكيلو لبعض أنواع القهوة لأكثر من 900 جنيه.

وقال محمد نظمي نائب رئيس شعبة البن في مصر، إن أسعار البن مرتبطة بالدولار، وكلما زاد الدولار ارتفعت تكلفة استيراد البن.
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وأضاف قائلا: هذا الأمر يحدث عالميًا وليس في مصر فقط، فقد أثر المناخ على المحاصيل في العالم كله، وكل دولة منتجة للبن تحاول تصدير محصولها، ولكن هناك زيادة في مصاريف الشحن والموانئ والتأمينات والنقل".

وأضاف نظمي: "منذ عام يزداد سعر البن كل شهر بشكل كبير، كما أن ما يحدث في البحر الأحمر أثر على السفن كلها وبالتبعية سعر الدولار، أي أن المشكلات أصبحت عالمية وليست داخلية فقط". (روسيا اليوم)
 
 

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