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عربي-دولي
قناة إسرائيليّة تكشف عن أمر خطير.. هذا ما حصل مع أحد أبرز المسؤولين العسكريين
Lebanon 24
21-02-2024
|
10:01
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نقلت "سكاي نيوز عربية" عن القناة 14 الإسرائيلية أن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تعرّض لمحاولة طعن في "رعنانا" شمالي تل أبيب قبل شهر.
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