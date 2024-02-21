14
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قمر صناعي سيسقط اليوم داخل الأرض... أين سيقع؟
Lebanon 24
21-02-2024
|
10:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتوقع العلماء أن يسقط القمر الأوروبي للاستشعار عن بعد ERS-2 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، على الأرض اليوم الأربعاء 21 شباط، بعد نحو 30 عاما في الفضاء.
وقالت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) إن القمر الصناعي سوف ينقسم إلى أجزاء أثناء عودته، وسيحترق معظمها.
Advertisement
وما تزال وكالة الفضاء الأوروبية تراقب هبوطه، والذي من المتوقع أن يحدث في مكان ما على الساحل الشرقي لوسط إفريقيا.
وأي قطع تنجو من الهبوط على اليابسة سوف تنتشر على مسار أرضي يبلغ طوله مئات الكيلومترات في المتوسط وبضعة عشرات من الكيلومترات عرضا، لذلك تعد المخاطر المرتبطة بها منخفضة للغاية.
ووفقا للبيانات التي تم الحصول عليها في 20 شباط، يتوقع مكتب الحطام الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية أن تتم إعادة دخول القمر الصناعي ERS-2 في الساعة 15.32 بتوقيت غرينتش تقريبا.
وحذر مكتب الحطام الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية من أن توقعاته قد تتأخر بنحو أربع ساعات ونصف قبل أو بعد ذلك الوقت، وذلك جراء تأثير النشاط الشمسي الذي لا يمكن التنبؤ به، والذي يؤثر على كثافة الغلاف الجوي للأرض، وبالتالي على السحب الذي يتعرض له القمر الصناعي. (روسيا اليوم)
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دولة عربيّة تُحدّد أوّل أيّام شهر رمضان... ماذا أعلنت؟
Lebanon 24
دولة عربيّة تُحدّد أوّل أيّام شهر رمضان... ماذا أعلنت؟
06:15 | 2024-02-21
21/02/2024 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع.. وفاة 5 طلاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع.. وفاة 5 طلاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة
08:21 | 2024-02-21
21/02/2024 08:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت إنفجار قويّ وذعر في صفوف المواطنين.. إليكم ما فعلته طائرات إسرائيليّة
Lebanon 24
سماع صوت إنفجار قويّ وذعر في صفوف المواطنين.. إليكم ما فعلته طائرات إسرائيليّة
06:07 | 2024-02-21
21/02/2024 06:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن عميق: رحيل "الأم الحنون" للدراما السورية.. وهذا آخر فيديو جمعها بزوجها الممثل
Lebanon 24
الحزن عميق: رحيل "الأم الحنون" للدراما السورية.. وهذا آخر فيديو جمعها بزوجها الممثل
23:42 | 2024-02-20
20/02/2024 11:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"صوت قوي".. هذا ما حصل فوق الضاحية!
Lebanon 24
"صوت قوي".. هذا ما حصل فوق الضاحية!
12:02 | 2024-02-21
21/02/2024 12:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:40 | 2024-02-21
زيلينسكي يدعو إلى اجتماع على الحدود الأوكرانية البولندية
13:20 | 2024-02-21
نائب وزير الخارجية الروسي يمنح "وسام الصداقة" لسفير البحرين
13:00 | 2024-02-21
إسرائيليون: جنودنا محبطون وفقدوا الحافز للقتال
12:40 | 2024-02-21
"مؤشرات أولية" على اتفاق جديد بشأن الأسرى.. هذا آخر ما قيل
12:40 | 2024-02-21
نواب فرنسيون يطالبون بعقوبات على إسرائيل
12:20 | 2024-02-21
ارتفاع نسبة الحريديم الذين يتم إعفاؤهم من الخدمة في الجيش الإسرائيلي
فيديو
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
03:39 | 2024-02-20
21/02/2024 20:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
21/02/2024 20:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
21/02/2024 20:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24