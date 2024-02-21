البحرية البريطانية: إنفجار ووميض في البحر الأحمر

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء، إنها تلقت تقارير عن مشاهدة انفجار ووميض في جنوب البحر الأحمر على بعد 40 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن.



وأضافت الهيئة في مذكرة أن السفن والطواقم في محيط الانفجار سالمون حسبما أفادت التقارير. (العربية)

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