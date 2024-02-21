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إقتصاد

الطلب الأوروبي على الغاز في أدنى مستوى منذ 10 سنوات

Lebanon 24
21-02-2024 | 10:34
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انخفض استهلاك الغاز الأوروبي في عام 2023 إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات، لكن القارة لا تزال تستورد الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفقا لدراسة أجراها معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.

وذكر التقرير ان "استهلاك الغاز في أوروبا تراجع في عام 2023 إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات، حيث كثفت الدول تدابير كفاءة الطاقة ونشر الطاقة المتجددة".
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وتحديدا، انخفض إلى 452 مليار متر مكعب أي أقل من استهلاك عام 2014 (472 مليار متر مكعب)، بحسب الدراسة. (سكاي نيوز)

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