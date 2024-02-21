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هل غيّر شولتس موقفه بشأن توريد صواريخ "توروس" إلى كييف؟

Lebanon 24
21-02-2024 | 10:53
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده للقرار الذي سيناقشه البوندستاغ غدا بشأن نقل أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لم يغير موقفه بشأن توريد صواريخ "توروس" إلى كييف.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن هيبستريت للصحافيين: "في ما يتعلق بتسليم نظام قتالي خاص، فالمستشار شولتس لا يزال متمسكا برأيه"، دون أن يذكر اسم صواريخ Taurus "توروس" بشكل محدد. (روسيا اليوم)
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