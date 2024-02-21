روسيا: مستوى العنف الإسرائيلي في غزة وصل مستوى "كارثي"

قال ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية جينادي كوزمين، الأربعاء، إن مستوى العنف الإسرائيلي في قطاع غزة وصل مستوى "كارثي غير مسبوق".

جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد ممثل روسيا الاتحادية بأنه منذ 7 تشرين الأول الماضي "أصبح قطاع غزة منطقة لأعمال عدائية مكثفة حيث وصل العنف إلى مستوى كارثي وغير مسبوق".

وأوضح كوزمين في جلسة الاستماع أن عدد ضحايا الحرب المستمرة في غزة "تخطى عدد ضحايا الحروب السابقة بين العرب والإسرائيليين".

وأكد ممثل روسيا أن "الحادث المأساوي في 7 تشرين الأول (هجوم حركة "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة)، لا يبرر معاقبة أكثر من مليوني غزاوي".

وشدد على أنه "لا يمكن قبول منطق مسؤولين إسرائيليين وغربيين يدافعون عن العنف ضد المدنيين"، مؤكدا أن "العنف يولد عنفا".

( الأناضول)