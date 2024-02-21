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عربي-دولي

نواب فرنسيون يطالبون بعقوبات على إسرائيل

Lebanon 24
21-02-2024 | 12:40
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طالب نواب معارضون في فرنسا اللجنة الأولمبية الدولية بفرض عقوبات على إسرائيل في أولمبياد باريس 2024، التي ستستضيفها بلادهم صيف العام الجاري.

 

جاء ذلك في رسالة أرسلها 26 نائبًا من حزبي "فرنسا الأبية" و"الخضر" المنتميين لتحالف نوبيس اليساري، إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

 

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن النواب أدانوا في رسالتهم إلى باخ "جريمة الحرب غير المسبوقة التي ترتكبها إسرائيل" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وأشار النواب إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة في تشرين الثاني 2023، تتحدث عن مقتل نحو 10 آلاف مدني، بينهم 560 طفلاً، خلال عامين تقريبًا جراء الحرب في أوكرانيا. 

 

النواب الفرنسيون طالبوا بتطبيق نفس العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا على إسرائيل في أولمبياد باريس 2024.

 

وشددوا على ضرورة عدم رفع العقوبات إلا إذا قررت إسرائيل إعلان وقف إطلاق نار طويل الأمد.

 

وقالوا إن اللاعبين الإسرائيليين يجب أن يتنافسوا بصفة "رياضيين محايدين" دون حمل شعارات وأعلام بلادهم، تمامًا مثل الروس والبيلاروسيين.

( الأناضول)

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