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عربي-دولي
"مؤشرات أولية" على اتفاق جديد بشأن الأسرى.. هذا آخر ما قيل
Lebanon 24
21-02-2024
|
12:40
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أشار عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إلى "مؤشرات أولية" على اتفاق جديد محتمل بشأن الرهائن.
وقال غانتس إنه "من دون اتفاق جديد حول الرهائن، فإن "إسرائيل ستواصل عملياتها خلال شهر رمضان أيضا".
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غانتس
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