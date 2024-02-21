"مؤشرات أولية" على اتفاق جديد بشأن الأسرى.. هذا آخر ما قيل

أشار عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إلى "مؤشرات أولية" على اتفاق جديد محتمل بشأن الرهائن.





وقال غانتس إنه "من دون اتفاق جديد حول الرهائن، فإن "إسرائيل ستواصل عملياتها خلال شهر رمضان أيضا".

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